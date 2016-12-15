У Франківську встановлюють головну ялинку міста. ФОТО

Каркас івано-франківської новорічної ялинки вже прикрашають штучними колючками.

В Івано-Франківську встановлять 18-метрову новорічну ялинку. Штучне дерево монтуватимуть три дні. Щоб її не зніс вітер, ялинку підвантажать 16 тоннами матеріалу.

Відомо, що на ній не буде іграшок, а лише 3D-ілюмінація. Вона матиме GSM-керування, зможе відображати малюнки й текст, наприклад, новорічні привітання, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Франківська ялинка коштує 562 тисячі гривень.

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