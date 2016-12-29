У Франківську відкрили музей Каменяреві. ФОТО

У краєзнавчому відділі Центральної бібліотеки Івано-Франківська по вулиці Мазепи, 3 відкрили перший громадський краєзнавчий музей Івана Франка.

Ініціатором створення музею є знаний на Прикарпатті краєзнавець Богдан Гаврилів. Він багато років збирав колекцію експонатів та віддав їх музею.

Заступник начальника управління культури Любомир Никорак нагородив його грамотою за допомогу, а також відзначив усіх, хто долучився до створення музею, пише Курс.

Серед експонтаів є бюст Івана Франка, книги, картини, карта, де позначені місця, в яких був Франко, та чимало іншого.