У Франківську вандали пошкодили сонячне дерево

В Івано-Франківську невідомі пошкодили сонячне дерево, яке знаходиться на пішохідній частині вулиці Незалежності.

Про це сьогодні на щотижневій оперативній нараді повідомив міський голова Руслан Марцінків, інформує Бліц-Інфо.

Тож Марцінків доручив департаменту архітектури відновити всі пошкодження.

Нагадаємо, “сонячне дерево” встановили біля стоматкорпусу 13 жовтня. Вартість такого “дерева” близько 50 тисяч гривень. За день у сонячну погоду від нього можна підзарядити 200 гаджетів. Працює зарядка також і в дощ.