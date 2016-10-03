У Франківську триває суд через вкрадені тексти про Героїв Небесної сотні

Голова “Молодої Просвіти” Євгенія Бардяк у суді вимагає від комунальної організації “Книги Пам’яті України” припинити поширення книжки “Герої Революції Гідності”, упорядники якої викрали шість її текстів.
Сьогодні Івано-Франківський міський суд провів підготовче засідання за позовом голови “Молодої Просвіти” Євгенії Бардяк до комунальної організаціі “Обласний відділ пошуково-видавничого агентства “Книга Пам’яті України” про захист її авторських прав, пише Курс.
В Івано-Франківську книжка “Герої Революції Гідності” вийшла з порушенням авторських прав і плагіатом. До друку видання готувала поважна редколегія з посадовців, титулованих журналістів і краєзнавців – на замовлення Івано-Франківської ОДА і за бюджетні гроші. Матеріали опрацьовував обласний відділ “Книги Пам’яті України”.
Зокрема, у книжці вийшли 6 текстів голови “Молодої Просвіти” Євгенії Бардяк без зазначення її авторства. Більше того, один із нарисів про прикарпатських героїв Небесної Сотні був підписаний чужим іменем.
Керівник обласної організації “Книга Пам’яті України” Ганна Данилюк-Шекеряк, яка вчинила плагіат, заперечила проти позову, зазначивши, що це суто технічна помилка, і просила суд на це не зважати.
“Ніколи такого не було, це якась, як кажуть у нас у видавництві, диявольська помилка. 18 чоловік редколегії – і ніхто не побачив”.
На запитання адвоката Бардяк, чи отримували дозвіл від Євгенії на друк її текстів, відповідач визнала, що про вихід книжки з її текстами Євгенію не повідомляли і тексти вийшли без згоди Бардяк.
“Не отримували, бо робили 4 книги, і якщо це вже надруковано в інтернеті, то думали, проблем не буде”.
За її словами, вилучити видання уже неможливо і порадила авторці, в якої упорядники вкрали тексти, “приборкати свої вимоги”.
“Ніхто цих книжок вилучати не буде. Ми хотіли написати книгу про героїв. Євгенія дуже амбітна жінка: як це ніхто не знатиме, що вона писала тексти! Головне було видати історичну книгу про героїв. Іноді можна приборкати своі емоції”, – виправдовувала крадіжку чужої праці керівник Ганна Данилюк-Шекеряк.
Вислухавши доводи обох сторін, суд оголосив перерву у засіданні та призначив слухання справи по суті на 28 листопада.