У Франківську триває суд через вкрадені тексти про Героїв Небесної сотні

Голова “Молодої Просвіти” Євгенія Бардяк у суді вимагає від комунальної організації “Книги Пам’яті України” припинити поширення книжки “Герої Революції Гідності”, упорядники якої викрали шість її текстів.

Зокрема, у книжці вийшли 6 текстів голови “Молодої Просвіти” Євгенії Бардяк без зазначення її авторства. Більше того, один із нарисів про прикарпатських героїв Небесної Сотні був підписаний чужим іменем.

В Івано-Франківську книжка “Герої Революції Гідності” вийшла з порушенням авторських прав і плагіатом. До друку видання готувала поважна редколегія з посадовців, титулованих журналістів і краєзнавців – на замовлення Івано-Франківської ОДА і за бюджетні гроші. Матеріали опрацьовував обласний відділ “Книги Пам’яті України”.

Сьогодні Івано-Франківський міський суд провів підготовче засідання за позовом голови “Молодої Просвіти” Євгенії Бардяк до комунальної організаціі “Обласний відділ пошуково-видавничого агентства “Книга Пам’яті України” про захист її авторських прав, пише Курс .

У позові Євгенія Бардяк вимагає від комунального підприємства “Книга Пам’яті України” припинити поширення книжки “Герої Революції Гідності”, за власні кошти вилучити її з розповсюдження та опублікувати вибачення в комунальних ЗМІ.

Керівник обласної організації “Книга Пам’яті України” Ганна Данилюк-Шекеряк, яка вчинила плагіат, заперечила проти позову, зазначивши, що це суто технічна помилка, і просила суд на це не зважати.

“Ніколи такого не було, це якась, як кажуть у нас у видавництві, диявольська помилка. 18 чоловік редколегії – і ніхто не побачив”.

На запитання адвоката Бардяк, чи отримували дозвіл від Євгенії на друк її текстів, відповідач визнала, що про вихід книжки з її текстами Євгенію не повідомляли і тексти вийшли без згоди Бардяк.

“Не отримували, бо робили 4 книги, і якщо це вже надруковано в інтернеті, то думали, проблем не буде”.

За її словами, вилучити видання уже неможливо і порадила авторці, в якої упорядники вкрали тексти, “приборкати свої вимоги”.

“Ніхто цих книжок вилучати не буде. Ми хотіли написати книгу про героїв. Євгенія дуже амбітна жінка: як це ніхто не знатиме, що вона писала тексти! Головне було видати історичну книгу про героїв. Іноді можна приборкати своі емоції”, – виправдовувала крадіжку чужої праці керівник Ганна Данилюк-Шекеряк.

Вислухавши доводи обох сторін, суд оголосив перерву у засіданні та призначив слухання справи по суті на 28 листопада.