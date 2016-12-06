У Франківську серед білого дня чоловік виламав ковані перила на вході до крамниці і втік. ВІДЕО

У Франківську серед білого дня чоловік виламав ковані перила на вході до...

Вчора в центрі Івано-Франківська здійснено зухвалий грабіж.

5 грудня близько 16:30 години по вулиці Вірменській 1, невстановлена особа, вандальним способом виламала та викрала ковані перила, які належать співласникам офісно-адміністративного приміщення, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

На відео зафіксована особа, що здійснювала грабіж. Вхід в приміщення знаходиться ліворуч ресторану “Фабрика”.

Поліція просить всіх осіб, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу чи були очевидцями події звертатися за тел 102. Анонімність гарантується.