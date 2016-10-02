У Франківську розпочалися зйомки другої частини мультфільму «Хоробрі серця». ФОТО

Сьогодні в Івано-Франківську розпочався перший день зйомок другої частини україномовного мультфільму “Хоробрі серця” від “Теплих іграшок”.

Робота триває в інтенсивному режимі відразу на двох сценічних майданчиках, створених митцями творчої майстерні “Бабобаб”. Зйомку вже традиційно проводить “MED VID film produktion”, повідомляє Правда. іф.

Усіх задумів та сценарію нового мультфільму автори поки що не розкривають, але кажуть, що він, як і перша серія, буде гостросюжетним.

Наразі відомо, що героями у новій серії стануть вже улюблені глядачами гуцули та повстанці, які разом боротимуться проти ненависних усім українцям московських окупантів-енкаведистів.

Прем’єру другої частини творці мультфільму планують представити широкому загалу вже незабаром.