У Франківську пройде “Чорна п’ятниця”. Огляд акцій та знижок

Заокеанська традиція в останню п’ятницю листопада проводити розпродажі з кожним роком поволі стає популярнішою в Івано-Франківську. Хоча до тамтешніх масштабів знижок ще далеко. Сайт Ogogo.if.ua поцікавився, в яких закладах Франківська проводять акції з нагоди “Чорної п’ятниці”.

Приміром, мережа магазинів “Інструмент+” запрошує у п’ятницю, 25 листопада, придбати фрезер марки Nikkon за 400 гривень.

У кафе “Вегано-Хулігано” на вулиці Володимира Великого цього дня з 13 до 20 години відбудеться гаражний розпродаж, на якому можна буде купити сезонний одяг, взуття, аксесуари чи чокери від Chokersworld за знижками від 10 до 70%.

Магазин та сервісний центр “Apple Plus” на площі Ринок пропонує від -10% до -50% на свої товари.

“Чорна п’ятниця” анонсована в мережі “My Apple Style”, що має філіали у “Галереї Н” біля Ратуші та на вулиці Пилипа Орлика. Обіцяють 60% знижки на чохли.

У стоматології “Kulyk Medicine” на вулиці Василіянок тільки 25 листопада будуть діяти старі ціни на естетичну реставрацію зубів та професійну гігієну ротової порожнини.

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Алкомаркет “Brut” на Північному бульварі аж три дні з 25 до 27 листопада обіцяє -20% на всі напої.

Магазин вбрання “Brand House Elite” оголосив про -20% на верхній зимовий одяг, тільки цієї п’ятниці, 25 листопада.

Салон краси “Прімавера” на Вовчинецькій почав надавати знижки раніше і робитиме це цілий місяць. З 21 листопада по 21 грудня майстри-стажери працюють зі знижками -20% на всі послуги манікюрного та перукарського залів.

Також з 21 до 27 листопада — додаткова знижка 5% на усі канцтовари у “Ваш партнер” на Коновальця, 100.

Фітнес-студія “Адам і Єва” на вулиці Курінного Чорноти анонсувала знижки до -70% на все. У них є тренажерний зал, фітнес-зал, соляна кімната, зона СПА , автозасмага, фітобар.

Ювелірний дім “Заріна” оголосив до -70% на прикраси з нагоди “Чорної п’ятниці” в усіх магазинах в Україні. В Івано-Франківську вони розташовані на вулиці Шашкевича.