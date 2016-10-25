У Франківську провели нараду щодо функціонування новоутворених ОТГ. ФОТО

Під керівництвом заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Валерія Крецула та директора Офісу реформ Руслана Панасюка відбулася нарада щодо актуальних питань децентралізації та виконання повноважень органами місцевого самоврядування в умовах добровільного об’єднання територіальних громад.

До участі у заході були запрошені керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, експерти Офісу реформ в Івано-Франківській області, голови об’єднаних територіальних громад, представники райдержадміністрацій та ЗМІ, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу ОДА.

Під час вступного слова Валерій Крецул проаналізував процес створення об’єднаних територіальних громад та розповів про особливості процесу реформи децентралізації на Прикарпатті.

Також посадовець додав, що всі наступні кроки, які робитимуться під час об’єднання громад, опиратимуться на попередній досвід, що дасть можливість значно пришвидшити та ефективно виконати роботу.

У свою чергу голова обласної виборчої комісії Зіновій Карабін розповів присутнім про порядок проведення перших виборів та перших сесій в об’єднаних територіальних громадах. Зокрема, він зазначив, що до 29 жовтня виборча комісія області має визначити загальну кількість округів, планується, що їх буде по 26, але одна громада охоплюватиме 22 округи. Самі ж вибори відбудуться 18 грудня.

Також учасники заходу мали можливість заслухали рекомендації інформативного характеру від експертів щодо формування виконавчих органів, структури та реєстрації органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад та припинення діяльності сільських рад, які об’єдналися.

Учасники наради розглянули питання щодо формування проектів бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2017 рік та відкриття казначейських рахунків. Також обговорили підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку в об’єднаних територіальних громадах на 2017 рік.

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