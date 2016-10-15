У Франківську презентували зібрані у районах унікальні світлини та документалістику. ФОТО

З нагоди святкування Дня захисника України в Народному домі “Просвіта” м. Івано-Франківська відбулося відкриття виставки архівних документів та фотоматеріалів “Область у державотворчих процесах”, присвячена 25-річчю незалежності України.

Зазначимо, що експозиція унікальних матеріалів проведена за дорученням голови облдержадміністрації Олега Гончарука. Участь у заході взяли керівництво області, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, керівники структурних підрозділів ОДА, громадськість Прикарпаття, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу ОДА.

У рамках презентації архівних документів представники районних державних адміністрації та міст обласного значення запропонували відвідувачам виставки світлини та документалістику, зібрані впродовж 25-річчя незалежності України у населених пунктах області, які відображають процеси державотворення.

Учасники виставки зазначили, що велика кількість історичних матеріалів знаходяться у приватних архівах. Дуже часто їхньому збереженню не надається належна увага та значення, тому більшість документів нині втрачено.

За словами заступника голови ОДА Ігоря Пасічняка, за роки незалежності нашої держави було напрацьовано значну кількість документів, спрямованих на розвиток України.

“Державотворчі процеси становлення України, зокрема, перші рішення рад, звернення до центральних органів влади, резолюції про створення політичних організацій – це все наша історія, – зазначив управлінець. – Задля їх збереження маємо систематизувати усі документи та сприяти функціонуванню постійно діючої виставки, яка розповідатиме про наше минуле”.

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