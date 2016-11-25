У Франківську презентували книгу про голод на Прикарпатті в 40-х роках

В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка презентували книгу “Голод на Прикарпатті (1946-1947 роки)”. Видання розкриває причини, хід і наслідки повоєнного голоду, висвітлює загальні тенденції та особливості трагічного процесу на теренах Івано-Франківщини.

Голова обласної ради Олександр Сич відзначив, що питання про дослідження цієї сторінки історії області піднімалося в обласній раді ще наприкінці минулого століття, передає Стик.

“Війна не закінчилася, поки не похований останній солдат. Українська національно-визвольна боротьба так само не закінчиться до того часу, поки остання сторінка знищених, репресованих, убієнних українців не буде посвідчена для всього світу. Тому, факт виходу цієї книжки є ще одним кроком до нашої остаточної перемоги – перемоги української нації за право жити на цьому світі. Не можна будувати майбутнє лише на історії. Але й не можна прямувати у майбутнє, не пам’ятаючи точки відліку і не аналізуючи пройдений шлях, аби, принаймні, не допустити тих помилок, що вже були”, – підкреслив посадовець.

До друку видання підготував авторський колектив обласного відділу пошуково-видавничого агентства “Книга пам’яті України” під керівництвом Ганни Данилюк-Шекеряк. “Коли ми працювали над цією книгою, намагалися не загубити жодного прізвища. Адже дуже важливо, щоб кожна людина, яка безневинно загинула під час голодомору, була згадана на цих сторінках”, – розповіла Ганна Данилюк-Шекеряк.

Під час написання книги її автори послуговувалися звітами членів ОУН, матеріалами і документами з фондів Івано-Франківського обласного архіву та обласної універсальної наукової бібліотеки, дослідженнями краєзнавців, істориків, спогадами очевидців.

Тираж книги “Голод на Прикарпатті (1946-1947 роки)” – тисяча примірників. На її видання з обласного бюджету виділили 50 тисяч гривень.