На Франківщині відомі люди разом зі студентами писали “Диктант єдності”

Письменники, викладачі, директор Івано-Франківської обласної філармонії Василь Тимків і керівник драмтеатру Ростислав Держипільський разом зі студентами сіли за парти і писали ”Диктант єдності”. Це – традиційна акція до Дня писемності.

Вже 16 років поспіль українці в різних куточках країни пишуть радіодиктант. Стільки ж цю традицію підтримують і в Прикарпатському національному університеті. За словами ініціатора акції Ольги Деркачової, цього року формат диктанту трохи змінили, передає Репортер.

“До участі запросили відомих людей Івано-Франківщини. Цим хочемо показати, що ми є єдині й рівні. Показати, що відомі люди також не бояться прийти, сісти за парту і вчитися”, – говорить вона.

Учасники забрали диктанти додому й перевірятимуть самостійно.