У Франківську патрульні затримали водія та пасажирів, які вчинили ДТП і стріляли зі зброї

У Франківську патрульні затримали водія та пасажирів, які вчинили ДТП і стріляли...

17 жовтня на 102 надійшло повідомлення, що водій автомобіля Mersedes Benz E250T створив аварійну ситуацію на дорозі, а його пасажири стріляли в інший автомобіль зі зброї.

Відомості про Mersedes передали в орієнтуванння, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Патрульну поліцію.

На вулиці Крихівецькій патрульні виявили розшукуваний автомобіль та викликали слідчо-оперативну групу міського відділу поліції. За кермом автомобіля був 19-річний хлопець, у салоні – ще двоє пасажирів.

Під час поверхневого огляду автомобіля поліціанти виявили предмет, схожий на зброю, та набої до нього. Кому належить предмет і чи застосовували його під час руху, з`ясовують слідчі.