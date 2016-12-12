У Франківську один пацієнт психлікарні вдарив іншого ножем в око

Вчора ввечері в обласному психоневрологічному диспансері 39-річний чоловік, який знаходиться на примусовому лікувальні спричинив ножове поранення в око 59-річному чоловікові, який також перебуває на примусовому лікувальні.

У даний час двоє осіб знаходиться в медичному закладі, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Івано-Франківська.

До лікарні викликали слідчо-оперативну групу.

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