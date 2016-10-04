У Франківську обрали першого заступника голови ОДА

Комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника голови Івано-Франківської ОДА визначила переможця.
За підсумками 3-х етапів переможцем конкурсу стала Марія Савка, яка набрала 53,72 балів, пишуть Паралелі.
Другий – Олександр Кеніз, який набрав 51,56 балів.
Свої кандидатури на зайняття посади подали п’ятеро претендентів: Марія Савка, Олександр Кеніз, Микола Кириченко, Руслан Коцаба і Богдан Гургула.
Визначення переможця відбулося у три етапи: відповідь на 40 тестових запитань, письмове завдання та співбесіда.
Серед вимог до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади першого заступника голови Івано-Франківської ОДА: вища освіта – ступінь магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.
Посадовий оклад – 9477,00 грн.
Раніше посаду першого заступника голови ІФ ОДА обіймав Сергій Басараб. Але у червні 2016 року його було обрано заступником голови обласної ради.