У Франківську безвісти пропав 29-річний чоловік

29-річний Андрій Яворський 2 грудня пішов з дому (в районі радіозаводу в Пасічній) в Івано-Франківську і досі не повернувся.

Як повідомив батько зниклого, молодик зростом у близько 180 см, худощавий, темне волосся. Був одягнутий у тому ж вбранні, що на фото, передає Галка.

Андрій спершу не відповідав на дзвінки рідних, а тепер взгалі зник з зв’язку. Поліція також приступила до пошуків Яворського.

Хто бачив чи знає місце перебування прохання повідомити за телефонами 0986326360 0994521081 (батько Петро) або 0669088961 0984668106 ( Людмила).