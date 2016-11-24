У Франківську 55-літній чоловік напоїв шістьох неповнолітніх

У Франківську 55-літній чоловік напоїв шістьох неповнолітніх

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У ніч на 22 листопада до патрульної поліції надійшло повідомлення про домагання до неповнолітньої у приватному будинку на вулиці Княгинин.

Патрульні поліцейські, які терміново приїхали на виклик, у будинку застали одного хлопця та шість дівчат, дві з яких були без свідомості та не реагували навіть на нашатирний спирт, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

Don Yapon

Як розповів патрульним хлопець, його сестра разом з іншими неповнолітніми дівчатами винаймає житло у власника, з яким живуть на одному подвір’ї. У той вечір хлопець прийшов до сестри у гості. А потім до дівчат постукав 55-річний власник. Оскільки він заборонив дівчатам приводити гостей, хлопець заховався у шафі.

Господар помешкання приніс алкоголь й згодом довів неповнолітніх до стану алкогольного сп’яніння. Коли дві з них вже втратили свідомість, чоловік схопив одну дівчину й поніс її до іншої кімнати та кинув на ліжко. В цей час хлопець вискочив з шафи та викликав поліцію.

55-річний чоловік утік до свого будинку. Патрульні, які приїхали на місце пригоди, викликали медиків. В цей час господар відключив будинок від електропостачання. Чоловік не відчиняв двері, але згодом переконував, що він не вчиняв ніяких дій щодо неповнолітніх. На місце події копи викликали працівників ювенальної превенції.

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