У Франківську 55-літній чоловік напоїв шістьох неповнолітніх

У ніч на 22 листопада до патрульної поліції надійшло повідомлення про домагання до неповнолітньої у приватному будинку на вулиці Княгинин.

Патрульні поліцейські, які терміново приїхали на виклик, у будинку застали одного хлопця та шість дівчат, дві з яких були без свідомості та не реагували навіть на нашатирний спирт, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

Як розповів патрульним хлопець, його сестра разом з іншими неповнолітніми дівчатами винаймає житло у власника, з яким живуть на одному подвір’ї. У той вечір хлопець прийшов до сестри у гості. А потім до дівчат постукав 55-річний власник. Оскільки він заборонив дівчатам приводити гостей, хлопець заховався у шафі.