У Франківській лікарні помер чоловік, який вчора випав з шостого поверху

Як повідомляло Дзеркало Коломиї, 4 грудня в Івано-Франківську по вулиці Пасічній з вікна сходової клітки шостого поверху випав чоловік.

Працівники групи рятувальних робіт за допомогою рятувальних мотузок і медичних нош зняли потерпілого та передали працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги. Чоловіка з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до обласної клінічної лікарні місті Івано-Франківська.

У медзакладі “Галці” повідомили, що чоловік помер. Особу чоловіка поки що не встановили.