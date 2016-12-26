У франківських школах оголосили карантин

Від сьогодні, 26 грудня, у школах Івано-Франківська запровадили карантин. Листа з відповідною вимогою отримав департамент освіти від санепідемслужби.

Як повідомила кореспонденту 0342.ua мама одного із школярів, їхній класний керівник телефонує до батьків та попереджає, що з понеділка уроків не буде.

Ще 19 грудня відвідуваність у школах обласного центру становила 37%. Однак, незважаючи на це, міський голова Руслан Марцінків не вбачав необхідності запроваджувати карантинні заходи чи оголошувати початок канікул достроково.

Офіційно ж канікули розпочнуться 30 грудня і за графіком повинні були тривати до 16 січня 2017 року. Проте, у зв’язку із запровадженим карантином, за попередньою інформацією, заняття у школах розпочнуться 10 січня 2017 року.