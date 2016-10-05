У Facebook з’явиться функція продажу непотрібних речей

Соціальна мережа Facebook запускає нову функцію Marketplace, за допомогою якої можна буде продати непотрібні речі.

Про це пише buro247.

Видання відзначає, що соціальна мережа вже стала і газетою, і телевізором, а незабаром ще й буде функціональною дошкою оголошень про продаж.

Представники Facebook говорять, що кожен місяць через соцмережу 450 мільйонів осіб щось продають або купують.

Щоб спростити життя користувачам, фейсбук запускає нову функцію Marketplace. З її допомогою ви зможете легко розлучитися з непотрібною річчю, треба буде просто в певному розділі розмістити фото товару, додати опис, ціну та своє місце розташування.

Marketplace буде доступна вже на цьому тижні в США, Великобританії, Австралії та Новій Зеландії. Коли дійде черга до України, поки невідомо.