У ДТП на Прикарпатті загинув 39-річний мотоцикліст

Трагедія трапилася у суботу, 1 жовтня, близько 16.40 у селі Заріччя Надвірнянського району.
18-річний водій, рухаючись автомобілем марки “ВАЗ-2106”, зіткнувся з мотоциклом під керуванням водія, 1977 року народження, пише “Дзеркало Коломиї” посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.
Внаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.
Загалом за минулу добу в області було зареєстровано шість дорожньо-транспортних подій.
Загалом за минулу добу в області було зареєстровано шість дорожньо-транспортних подій.
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