У ДТП на Прикарпатті загинув 39-річний мотоцикліст

Трагедія трапилася у суботу, 1 жовтня, близько 16.40 у селі Заріччя Надвірнянського району.

Внаслідок зіткнення водій мотоцикла від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.Загалом за минулу добу в області було зареєстровано шість дорожньо-транспортних подій.

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