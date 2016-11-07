У ДТП на Прикарпатті постраждав 18-річний мешканець Коломийщини

ДТП трапилася у Франківську.

У суботу ввечері на вул. Галицькій 39-річний водій автомобіля “Хюндай Акцент”, місцевий житель, допустив наїзд на 18-річного мешканця с. Лісна Слобідка Коломийського району, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Хлопець перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП постраждалого з травмами різного ступеня госпіталізували у лікарню.

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