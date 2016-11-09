У ДТП на Франківщині загинув 32-річний майор поліції

Вчора ввечері близько 22-ї години у с. Устя Снятинського району трапилася ДТП, у якій загинув начальник сектору превентивної діяльності Снятинського відділення поліції майор Василь Майданський.

Про це у мережі Фейсбук поввідомив начальник ГУ НП в Івано-Франківській області Віктор Шкутов, пише Фіртка.

“Він пішов у вічність на 33 році життя. Керуючи власним автомобілем “Ауді-80″, перебуваючи поза службою, він при ускладнених погодніх умовах – дощових опадів, на неосвітленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив наїзд на металеве огородження на обочині дороги. Отримані травми виявилися несумісні з життям, він загинув на місці події. У Василя залишилося дві донечки 7 та 4-річного віку, дружина та батьки, для яких він був люблячим батьком, чоловіком та турботливим сином. Василь Васильович віддав службі понад півтора десятка років. Добросовісно та відповідально відносився до виконання службових обов’язків, користувався заслуженим авторитетом серед колег, друзів і знайомих”, – написав Шкутов.

Очільник поліції висловив щире співчуття рідним і близьким покійного та запевнив, що сім’я загиблого не залишиться без турботи і опіки, а пам’ять про колегу, відданого правоохоронця, назавжди залишиться у серцях.

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