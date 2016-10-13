У ДТП на Долинщині одна людина загинула, ще 15 госпіталізовані. ВІДЕО

Як повідомлялося раніше, сьогодні під обід у Долині сталася ДТП.

“КамАЗ” виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським автобусом. У ДТП одна людина загинула, ще 15 госпіталізовані до Долинської ЦРЛ, пише КУРС.

Як повідомила у Фейсбук речник ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області Мирослава Белдик, водій КАМАЗа здійснював поворот ліворуч і в цей час в нього в’їхав пасажирський рейсовий мікроавтобус “Еталон” під керуванням водія з Тисменицького району, який виконував рейс “Івано-Франківськ-Трускавець”.

У результаті ДТП – 15 потерпілих, пасажирів автобуса, один з них – мешканець Богородчанського району загинув. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Встановлюються обставини та причини ДТП. Обидва водії тверезі.

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