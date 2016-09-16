У дитсадку на Коломийщині зруйнований дах, а грошей на ремонт нема. ВІДЕО

У дитячому садку у селі Торговиця зруйновано покрівлю дитячого закладу, перекриття потрохи перегниває.

“Навесні буря зірвала з даху шість листів шиферу. Тоді ми, як змогли, перекрили, підлатали покрівлю власними силами, але цього вистачило ненадовго”, – розповідає завідувач садочка “Соколята” Ольга Танюк.

У дитячому закладі вся малеча розмістилася на першому поверсі, другий для цього поки що непридатний: від потоків води відвалюється штукатурка зі стін, та і в дощову погоду доводиться підставляти відра. Водночас у селі існує необхідність відкриття третьої групи на тому-таки другому поверсі, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Народний контроль.

Проблему дитячого закладу у владних кабінетах намагається вирішити сільський голова Торговиці. У сільському бюджеті велика діра, тому з кошторисом в руках та наполегливими проханнями не залишати садочок наодинці з бідою очільник села навідується до районних чиновників та обласних депутатів.

“Ми готові багато що робити господарським методом, але є потреба в коштах бодай на матеріали”, – каже сільський голова Торговиці Михайло Гуцуляк.

На такі умови готовий пристати і керівник району. Він повідомив, що у районній раді свої борги, та все ж кошти на матеріали зможуть виділити з перевиконання бюджету за 9 місяців.

“Ми розуміємо, що перекрити дах потрібно в першу чергу. Але багато робіт мешканцям села доведеться проводити самостійно”, – заявив голова Коломийської районної ради Роман Дячук.