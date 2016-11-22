У Чернівцях запрацює реабілітаційний простір для дітей з аутизмом, кошти на який збирали на благодійному аукціоні в Коломиї. ФОТО

У Чернівцях запрацює реабілітаційний простір для дітей з аутизмом, кошти на який...

Перший у Чернівцях реабілітаційний простір для дітей з розладами спектру аутизму відкрили в Буковинському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів “Особлива дитина”.

За словами членкині благодійної групи ініціативних людей Діани Олендр, до роботи над кімнатою реабілітації долучилися 49 людей з різних міст України, а також фонд “Успішна чернівчанка”. Менше ніж за три місяці волонтери зібрали понад 200 тисяч гривень: кошти збирали через особисті контакти, зокрема з-за кордону, встановлювали скриньки в різних закладах, влаштовували благодійний аукціон в Коломиї, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на molbuk.ua.

На зібрану суму придбали багато необхідних речей для занять, іграшок, які навчать дітей з аутизмом не боятися навколишнього світу, розвиватимуть дрібну моторику рук та сприятимуть соціалізації, як, наприклад, іграшкове дзеркало. Крім цього, кілька предметів волонтери робили власноруч: шили ігровий тунель та майстрували розвивальні дошки.

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Як пояснила директор реабілітаційного центру Тетяна Закрутна, іграшки, застосовані в АВА-терапії (методі прикладного аналізу поведінки, – авт.) будуть сприяти розвитку бажаної взаємодії з оточенням, що дуже важливо для суспільства в цілому.

“Кожна річ адаптує їх до розуміння, що це є дерево, це є дзеркало, і це нормально і не страшно. Спектр аутизму – дуже широкий. Є діти, які мають вербальні розлади, довго не говорять, є форми, коли проявляють неконтрольовану агресію. Порушення комунікації, поведінки та уваги є основною проблемою для дітей. Зазвичай батьки не знають, куди звертатися, як працювати, спілкуватися з такими дітьми, як навчити їх існувати без стресу, поводитися в транспорті, магазині і так далі. В цій ситуації може опинитися будь-яка сім’я тому, що ця хвороба абсолютно не залежить від національності, виховання, зовнішніх факторів. Це є генні мутації, порушення нейронних зв’язків головного мозку, тому в них таке особливе світосприйняття“, – зазначила директор.

Вона стверджує: в Україні такої кімнати ніде більше немає, тим паче, що реабілітація проводиться безкоштовно.

Сенсорна кімната, яку відкрили у спецшколі №3 два місяці тому, за словами Т. Закрутної, більше підходить для діток з ДЦП та синдромом Дауна. “А от аутистів ми туди пустити не можемо, це та кімната не є науково доведеною методикою по роботі з аутистами. Коли ми навчалися АВА-терапії, мене здивувало, що ця методика використовується в менеджменті, для підвищення успішності учнів, студентів. І вона дієва з найважчими дітьми, які не можуть зв’язати між собою сигнали зорової, тактильної, слухової систем і обдумати”, – додає вона.

Основна реабілітаційна робота проводитиметься в одній кімнаті, а в сусідній батьки зможуть спостерігати за заняттями своїх дітей за спеціальним екраном, затонованим з одного боку, аби діти не відволікалися. В кімнаті також встановили камери відеоспостереження, завдяки яким батьки зможуть спостерігати в режимі реального часу.

Ще закупили проектор, який дасть змогу влаштовувати кінотеатр, щоби діти могли адаптуватися в компанії інших.

Т. Закрутна додає: якщо за кордоном є спеціальні кінотеатри для дітей з аутизмом і синдромом Дауна, то в нас немає де набути навиків поведінки в таких закладах.

Від початку роботи кімнати терапії працівники очікують великої кількості охочих тут займатися АВА-терапією: вже приймають дзвінки з різних куточків України. Наразі в центрі лікуються приблизно 60 дітей з аутизмом, четверо спеціалістів – поведінкові терапевти, психологи і вихователь, – проходять спеціальне навчання за волонтерські кошти.

Освоювати новий простір планують з першого грудня.