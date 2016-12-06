У Чернівцях водій покусав поліцейського

У Чернівцях затримали водія-порушника, який, втікаючи від поліцейських, вкусив правоохоронця за палець.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівців, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Патрульні помітили ВАЗ-2110, водій якого порушив ПДР, і зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з водієм останній поводився агресивно, нецензурно висловлювався та кинувся тікати. Неподалік одного із торгових центрів інспектори зупинили порушника. Коли чоловік вкотре відмовився пред’явити документи – патрульні намагались витягнути його з автомобіля, однак він пручався, кричав та кусав інспекторів”, – йдеться у повідомленні.

У одного із інспекторів патрульної поліції медики констатували діагноз: кусана рана кисті лівої руки.

Порушника доправили у відділ поліції.