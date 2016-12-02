У Чемпіонаті області з баскетболу коломияни перемогли Івано-Франківський медуніверситет

Учора в рамках Чемпіонату області з баскетболу команда з Коломиї на виїзді зустрілася з командою Івано-Франківського медичного університету.

За Коломию грали як молоді, так і досвідчені гравці. Саме завдяки ветеранам і вдалося впевнено перемогти суперників з рахунком 37 – 59, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Одним з кращих у складі коломиян став ветеран коломийського баскетболу Віталій Юзюк.

Після важкої травми ноги гравець відновлювався майже три роки, але вже на першій зустрічі показав високий результат: 14 очок, 9 підбирань і 13 результативних передач.

Зазначимо, що кілька тижнів тому коломияни програли у своїй першій грі в Чемпіонаті Івано-Франківському “Вамбуду”, в складі якого виступають гравці рівня І ліги (в тому числі коломияни – Євген Добренький та Андрій Романиця).

Як повідомив граючий капітан коломийської команди Василь Вінтоняк, зараз існує імовірність, що команда припинить свою участь у Чемпіонаті області.

Команда і досі не сплатила грошовий внесок у розмірі 1 800 грн., і наразі не відомо, чи знайдуть гравці необхідну суму коштів.

Крім того, гравцям доводиться за власний кошт здійснювати виїзди на ігри в інші міста.