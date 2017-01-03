У Чехії ексгумували останки українського письменника Олександра Олеся

У могилі Олеся збираються поховати іншу людину, повідомляє ZN.UA.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі, розміром в 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень – ред.).

За словами представників місцевої української громади, до недавнього часу ренту за могилу Олеся платив, за власною ініціативою, громадянин Чехії і виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.

За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12.00 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся і його дружини невідомі.

Зараз на Ольшанському цвинтарі знаходяться представники української діаспори, які чекають консула.

Міністр інформполітики Юрій Стець зазначив, що відповідні державні установи вже проінформовані про проблему і намагаються розв’язати її.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ попросило направити їм інформаційний запит.