У Буковелі проходить Всеукраїнський дитячий турнір з гірськолижного спорту на “Кубок Яни Клочкової”. ФОТО

У Буковелі проходить Всеукраїнський дитячий турнір з гірськолижного спорту на “Кубок Яни...

Сьогодні ТК “Буковель” став справжньою спортивною столицею для найменших гірськолижників, які вже традиційно шостий рік поспіль з’їжджаються з усіх куточків країни на Всеукраїнський дитячий турнір із гірськолижного спорту за “Кубок Яни Клочкової”.

Головною метою турніру є заохочення дітей до спорту, здорового способу життя та виховання майбутніх олімпійських чемпіонів з раннього дитинства. У заході беруть участь 60 дітей віком від 3 до 10 років, пише КУРС.

Змагання для дітей відбуваються у форматі “Веселі старти”. Діти мають можливість позмагатися зі своїми однолітками на швидкість та чіткість подолання траси.

Нагороди юним спортсменам вручає олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

ФОТО: Оксана ОСТРОВСЬКА