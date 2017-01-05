У Буковелі проходить Всеукраїнський дитячий турнір з гірськолижного спорту на “Кубок Яни Клочкової”. ФОТО

Сьогодні ТК “Буковель” став справжньою спортивною столицею для найменших гірськолижників, які вже традиційно шостий рік поспіль з’їжджаються з усіх куточків країни на Всеукраїнський дитячий турнір із гірськолижного спорту за “Кубок Яни Клочкової”.
Головною метою турніру є заохочення дітей до спорту, здорового способу життя та виховання майбутніх олімпійських чемпіонів з раннього дитинства. У заході беруть участь 60 дітей віком від 3 до 10 років, пише КУРС.
Змагання для дітей відбуваються у форматі “Веселі старти”. Діти мають можливість позмагатися зі своїми однолітками на швидкість та чіткість подолання траси.
Нагороди юним спортсменам вручає олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.
ФОТО: Оксана ОСТРОВСЬКА