У 85-річного мешканця Коломийщини викрали понад півмільйона гривень

У поліцію звернувся 85-річний житель одного із сіл Коломийщини з повідомленням про викрадення 13000 євро, понад 100 000 гривень та 2000 доларів США.

Виїздом на місце події було встановлено, що 24 вересня біля 11 години жінки не слов’янської зовнішності зайшли до літнього чоловіка у будинок, де викрали вказану суму грошей. Чоловік каже, що був у літній кухні, дружини вдома не було, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГУ НП в Івано-Франківській області.

Одна із жінок попросила у дідуся попити води, де було дві інших він не помітив, проте пізніше виявив крадіжку грошей із хати.

За цим фактом поліцією порушено кримінальне провадження та проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисниць.