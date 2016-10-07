У 31 рік життя тільки починається: найстарший кіт світу має свій секрет довголіття. ФОТО

31-річний кіт, який живе у Британії, претендує на офіційне визнання найстаршим у світі.
Його власники, 62-річна Ліз та 66-річний Ієн Фінлі, взяли його собі у 1990-му році, коли кіт подружився з їхньою кішкою Спайсі, пише УП. Життя.
За колір шерсті вони назвали приблуду Натмег (англ. nutmeg – мускатний горіх).
У 1990-му Фінлі возили кота до ветеринара через абсцес на шиї. Тепер пара шукає документи про той візит, щоб підтвердити його вік. У 1990-му році ветеринар сказав, що Натмегу уже було приблизно 5 років. Виходить, що йому зараз 31 (141 рік за людськими мірками).
Подружжя розповідає, що секрет його довголіття полягає в особливій любові до недільних обідів – особливо гарячої смаженої курки із соусом.
“Ми святкуємо його день народження щороку у березні, оскільки забрали його додому у березні 1990-року, – розповідає Ієн.
Відтоді ми любимо і піклуємося про нього. Зараз у Натмега лишилося тільки три зуба, але він любить смажену курку не менше і завжди сидить перед холодильником, коли голодний.
Він приходить і лягає нам на коліна, коли вважає, що час іти спати. Не він є нашим котом, а ми – його люди. Він ніколи не дає нам забути про це. Можливо, у цьому також його секрет довгого й тривалого життя“.
Натмег прокидається щоранку о п’ятій. У подружжя Фінлі немає дітей, тому кіт – найдорожче, що у них є. За словами господарів, для свого віку він ще добре тримається.Минулого року кіт пережив серцевий напад. Лікарі дозволили забрати його додому, щоб Ліз та Ієн могли попрощатися із домашнім улюбленцем. Але відтоді минуло уже багато часу, а подружжя вважає, що Натмег просто використав одне зі своїх 9 життів.
Дотепер вважалося, що найстарішим котом є 26-річний Теммі з Манчестера. Його власниця Анна Гоф розповіла, що її улюбленець народився у 1990 році.