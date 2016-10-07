У 31 рік життя тільки починається: найстарший кіт світу має свій секрет довголіття. ФОТО

31-річний кіт, який живе у Британії, претендує на офіційне визнання найстаршим у світі.

Його власники, 62-річна Ліз та 66-річний Ієн Фінлі, взяли його собі у 1990-му році, коли кіт подружився з їхньою кішкою Спайсі, пише УП. Життя.

За колір шерсті вони назвали приблуду Натмег (англ. nutmeg – мускатний горіх).

У 1990-му Фінлі возили кота до ветеринара через абсцес на шиї. Тепер пара шукає документи про той візит, щоб підтвердити його вік. У 1990-му році ветеринар сказав, що Натмегу уже було приблизно 5 років. Виходить, що йому зараз 31 (141 рік за людськими мірками).

Подружжя розповідає, що секрет його довголіття полягає в особливій любові до недільних обідів – особливо гарячої смаженої курки із соусом.

“Ми святкуємо його день народження щороку у березні, оскільки забрали його додому у березні 1990-року, – розповідає Ієн.

Відтоді ми любимо і піклуємося про нього. Зараз у Натмега лишилося тільки три зуба, але він любить смажену курку не менше і завжди сидить перед холодильником, коли голодний.

Він приходить і лягає нам на коліна, коли вважає, що час іти спати. Не він є нашим котом, а ми – його люди. Він ніколи не дає нам забути про це. Можливо, у цьому також його секрет довгого й тривалого життя“.