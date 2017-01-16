У 2017 році в Україні літатиме більше авіаперевізників-лоукостерів

У 2017 році у небі України літатиме ще більша кількість лоукостів, а держава має намір підписати угоду про “відкрите небо” з ЄС.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Він зазначив, що ще минулого грудня влада України мала велику кількість дискусій з представниками Єврокомісії щодо укладення угоди стосовно “відкритого неба” з ЄС. Таким чином вже у 2017 році Євросоюз дав достатньо хороший сигнал Україні щодо укладення угоди, тому міністр сподівається, що цей процес відбудеться якнайшвидше.

“Щодо приходу лоукостів – цього року вони будуть, це точно. Wizz Air у цьому році буде літати навіть більше, ніж він літав будь-коли. У них суттєво розширено маршрути з України“, – наголосив Омелян.