У 2017 році прикарпатські чиновники бігтимуть півмарафон

27 вересня під час оперативної наради міський голова обурився через те, що начальники управлінь не брали участь у півмарафоні.

“Наступного року начальники управлінь готуйтеся до півмарафону. Так не може бути, щоб керуючий справами міськвиконкому біг, міський голова біг, а начальники управління ні”, – сказав Руслан Марцінків, пише ГК.

Нагадаємо, 25 вересня, в Івано-Франківську відбувся довгоочікуваний Півмарафон – 2016. Участь у цьому забігу взяло понад 600 людей. Серед них, зокрема, був і міський голова Руслан Марцінків, котрий обрав для себе дистанцію в 10 кілометрів.

Перемогу на найдовшій дистанції – півмарафонській – здобув бігун Руслан Савчук, родом з Коломиї.

Фото: Galka.if.ua

Читайте також:

Про що думають люди, які уперше йдуть бігати