У 2017 році обласний бюджет перевищить цьогорічний на майже 2 мільярди гривень

Про це йшла мова сьогодні на черговому засіданні постійної комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова.



Директор департаменту фінансів обласної ради Ірина Мацькевич доповіла, що у 2017 році обласний бюджет складе 7 мільярдів 250 мільйонів гривень, що більше на майже 2 мільярди гривень, ніж цьогоріч. Із цих коштів власні надходження складають лише близько 10%, тобто 650 мільйонів гривень, інформує Галка.

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Близько 50% з цих грошей спрямують на забезпечення соціального захисту населення. З огляду на освітню субвенцію, частину грошей спрямують на зарплати педагогічних працівників і стипендії студентам ПТУ та оплату енергоносіїв освітніх (і медичних) закладів.

Фінансування харчування та забезпечення медикаментами збільшать на 1,08%.

Щодо індексацій, які повинні отримати медичні працівники Прикарпаття, Ірина Мацькевич зазначила, що вони не є обов’язковими.

Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій зазначив, що 95% цьогорічного бюджету пішли на дитсадочки, школи і інші бюджетні відомства, та зауважив, що у 2017 році гроші потрібно направляти конкретно на розвиток обласних установ.