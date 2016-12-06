У 2017 році держава відшкодує вартість ліків людям з хворим серцем, астмою та діабетом

У 2017 році держава відшкодує вартість ліків людям з хворим серцем, астмою...

Частиною медичної реформи в Україні є проект “Доступні ліки”, який дасть можливість хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму і цукровий діабет отримати в наступному році компенсацію вартості ліків від держави.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик у понеділок, 5 грудня, у Львові під час наради з медиками Львівської області, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Zik.

“Кожен із хворих матиме можливість після того, як піде до лікаря й отримає рецепт, за рахунок держави отримати лікарські засоби безкоштовно або з невеликою доплатою”, – зазначив він.

За словами Ілика, у програму реімбурсації (виплати компенсацій) будуть включені всі аптеки. Діяти вона почне з 1 квітня 2017 року. Компенсації будуть здійснюватися за рахунок державної субвенції.

Урядовець підкреслив, що цей проект буде поширюватися на всі категорії громадян.

Також Роман Ілик повідомив, що вже з 1 січня наступного року будуть діяти референтні ціни, тобто встановлення граничних цін на ті лікарські препарати, які закуповують за рахунок держави.

“Міністерство охорони здоров’я поставило перед собою завдання оновити національний перелік лікарських препаратів, які закуповують за державні кошти. Це планується зробити ще до завершення цього року. Сьогодні у цьому переліку понад тисяча найменувань, його мають скоротити до близько 340 перейменувань”, – зазначив він.

За словами Ілика, щонайменше 50% ліків, які продають на вільному ринку, “не є життєво необхідними”. Йдеться про такі, ефективність яких не доведена. Зокрема, є в цьому переліку такі чудернацькі препарати, які містять “екстракт з плавників акули”, “витяжки з телячих мозків”, “екстракт сої”.

Тому, як зазначив урядовець, у національному переліку необхідно залишити лише ті ліки, які визнані ВООЗ.

“Це дасть можливість раціонально використати кошти, які є, на ті препарати, які дійсно мають у свою складі діючу речовину, і дозволить забезпечити цими препаратами більшу кількість хворих”, – додав він.