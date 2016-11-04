У 2017-му мінімальна зарплата вчителя становитиме 5 266 гривень

Мінімальна заробітна плата вчителя без категорії з 1 січня 2017 року складатиме 5266 гривень.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час позачергового засідання уряду, передає Hromadske.

“Заробітна плата вчителя, завдяки нашому рішенню, розпочинається з 10-го тарифного розряду. Не з 6-го, не з 7-го, не з 8-го, як це було раніше, а з 10-го. Якщо вона у 2016 році становила 3385 грн, то мінімальна заробітна плата вчителя без категорії з 1 січня 2017 року складатиме 5266 грн. Це реальність. І нам не треба запускати верстат і друкувати гроші, щоб це зробити, Ці гроші є у реальній економіці”, — заявив він.

У свою чергу голова уряду Володимир Гройсман додав, що проект Державного бюджету на 2017 рік вже готовий до другого читання у Верховній Раді.

“Він є абсолютно чесним, збалансованим і реальним”, — вважає Гройсман.

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