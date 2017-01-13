Цьогоріч випускників початкової школи протестують за типом ЗНО

У Міністерстві освіти підписаний наказ про проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти.

Зокрема, документ передбачає проведення у 2017 році загальнодержавного моніторингового дослідження стану сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи, пише КУРС з посиланням на Освіта.юа.

Проведення оцінювання дітей та анкетування учасників дослідження покладено на Український центр оцінювання якості освіти.

Тестування випускників початкової школи буде проведено з 18 квітня до 15 травня.

Передбачається, що обробка результатів оцінювання молодших школярів буде здійснена до 28 серпня.

Сформована Міністерством освіти робоча група, до складу якої включено 20 представників МОН, наукових установ та навчальних закладів, має подати варіанти тестів для оцінювання читацької та математичної компетентностей учнів.

Структурним підрозділам з питань освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій доручено створити умови для проведення оцінювання молодших школярів, організувати внесення школами відповідних змін до розкладу уроків для класів, учні яких братимуть участь у дослідженні.