Цієї неділі на вражаючому льодовому містечку у Спасі колядуватиме вся Коломийщина. АНОНС

Цієї неділі, 22 січня, на льодовому містечку у Спасі відбудеться районна Розколяда. Святкування розпочнеться о 13.00 год.

Учасники свята зможуть поринути в атмосферу різдвяних дійств, долучитись до масового виконання колядок, покататись на ковзанах, зігрітись глінтвейном, придбати пам’ятний сувенір, зробити незабутні світлини біля льодових скульптур.

У цей день також відбудеться нагородження призерів фестивалю колядок та вертепів “Покутська коляда”, яке ініціював Міжнародний благодійний фонд “Покуття” та народний депутат Андрій Іванчук.

Нагадаємо, переможці – три школи у районі – отримають сучасні комп’ютерні класи, інформує “Дзеркало Коломиї”.

На Водохреща у Спасі традиційно запрацює льодове містечко. Там можна побачити різноманітні фігури з льоду.

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