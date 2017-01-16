Ціни на деякі лікарські препарати в Україні завищені в 14 разів

Порівняно з референтними країнами, ціни на деякі лікарські препарати в Україні завищені в 14 разів. Український фармринок давно потребував реформи ціноутворення.

В рази завищені ціни на лікарські препарати в країні змушують українців купувати їх за кордоном, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

“За даними організації “Пацієнти України”, українці часто змушені їздити за кордон, щоб купити там ліки для себе або своїх родичів, тому що там вони дешевші в рази“, – зазначається в статті.

“Із проаналізованих організацією 97 медпрепаратів третина (28,9%) продається в Україні дорожче, ніж в інших європейських країнах“, – вказує автор.

“Понад те, на деякі ліки ціни в нашій країні завищено в 14 разів порівняно з референтними країнами. І треба віддати належне уряду, який усе-таки зважився на реформу системи ціноутворення на фармринку“, – йдеться в статті.

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