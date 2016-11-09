Цікаві факти про українську мову. ІНФОГРАФІКА

Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови.

Укрінформ підготував інфографіку з цікавими фактами про українську мову.

1. Від 41 до 45 млн осіб у світі розмовляють українською мовою.

2. Для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною.

3. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів.

4. В українській мові 33 літери, найбільш уживана – “п”, найменш уживана – “ф”.

5. На відміну від решти східнослов’янських мов, іменник в українській мові має 7 відмінків.

6. Найбільш близькі за лексичним запасо до української мови є:

білоруська – 84% спільної лексики

польська — 70%

сербська — 68%

7. У 1933 році літера “ґ” була вилучена з правопису, а в 1990 році – знов повернена.

Підготували: Ігор Любшин, Марія Тасевич