Цікаві факти про українську мову. ІНФОГРАФІКА

Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови.
Укрінформ підготував інфографіку з цікавими фактами про українську мову.
1. Від 41 до 45 млн осіб у світі розмовляють українською мовою.
2. Для 36-37,5 мільйонів осіб українська мова є рідною.
3. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів.
4. В українській мові 33 літери, найбільш уживана – “п”, найменш уживана – “ф”.
5. На відміну від решти східнослов’янських мов, іменник в українській мові має 7 відмінків.
6. Найбільш близькі за лексичним запасо до української мови є:
- білоруська – 84% спільної лексики
- польська — 70%
- сербська — 68%
7. У 1933 році літера “ґ” була вилучена з правопису, а в 1990 році – знов повернена.
Підготували: Ігор Любшин, Марія Тасевич