Цей сценарій був заготовлений вже давно, – депутати про звільнення Василя Хмуляка

Схоже, епопея з реформування ДЮСШ у Коломиї підходить до завершення. Вчора стало відомо, що Василя Хмуляка, директора 1-ої дитячо-юнацької спортивної школи, звільнено з посади. Складається враження, що саме для цього й затівалася вся ця “реформа”. За красивими словами про розвиток спорту і турботу про дітей дехто з ратуші просто хотів забрати “неугодних” людей і поставити на їхнє місце “своїх”.

Важливим у цій історії є те, що неодноразово і міський голова Ігор Слюзар, й ініціатор реформи Любомир Жупанський обіцяли залишити заслуженого тренера України Василя Хмуляка на посаді директора, але коли дійшло до справи – його звільнили. Сам пан Хмуляк вважає це помстою з боку Любомира Жупанського. “Це була спланована боротьба проти мене”, – зазначав Василь Хмуляк. Все почалося з подачі секретаря міськради Любомира Жупанського. Колись, мовляв, між ним та В. Хмуляком був особистий конфлікт, а тепер секретар мстить, лобіюючи питання звільнення директора з посади.

Наказ про звільнення підписав Володимир Колесник, керівник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради. У ньому йдеться про те, що причиною звільнення є “систематичне невиконання без поважної причини своїх посадових обов’язків, що призвело до зриву організації роботи та навчального процесу дитячо-спортивних шкіл”. Коли ж ми попросили Володимира Колесника прокоментувати звільнення Василя Хмуляка, він відмовився.

Прокоментували цю подію депутати міської ради.

Ігор Ільчишин, депутат Коломийської міської ради, позафракційний: “Хочу сказати, що звільнення Василя Хмуляка та інших людей і було основною метою всієї цієї історії. Влада хоче забрати із ДЮСШ всіх інакомислячих і поставити туди контрольованих людей, щоб легше було розкрадати гроші. Це по-перше. По-друге, тут присутній і особистий момент. У Любомира Жупанського особиста неприязнь до Василя Хмуляка через давній конфлікт, і його звільнення – це розправа з боку посадовця та ще й з використанням свого службового становища. Для мене звільнення пана Хмуляка не є несподіванкою, про це говорив сам Жупанський ще у січні цього року. Він дзвонив заступнику директора ДЮСШ №1 і пропонував зайняти його посаду. Вона розповідала про це на сесії міської ради. Тоді міськрада на це адекватно не відреагувала, що й дало можливість владі реалізовувати свій сценарій.

Однак тут потрібно звернути увагу на ще один момент. У кращих сталінських традиціях, одразу після звільнення директора, влада змусила тренерів ДЮСШ підписати звернення з підтримкою цієї так званої “реформи”. Люди, які ще два тижні тому мітингували, зараз підписали все, що їх змусила влада. Тому звільнення Василя Хмуляка треба розглядати ще й під кутом зору залякування інших працівників та тренерів ДЮСШ. Мовляв, будете незгодні, ми вас звільнимо.

Ну й на завершення скажу, що ніхто не проти збільшення кількості ДЮСШ, але зробіть громадські слухання, поясніть громаді суть вашої реформи, скажіть, скільки коштів на який вид спорту виділяється. Але цього не було зроблено через те, що влада не має про що говорити, немає вона стільки коштів, щоб забезпечити гідне функціонування трьох ДЮСШ. Ну й, звичайно, потрібно розуміти, що всі депутати, які голосували за ці зміни, нарівні з владою несуть відповідальність за руйнування коломийського спорту“.

Леся Бєлявська, депутат Коломийської міської ради, УНП: “Василь Хмуляк – людина заслужена, не один раз нагороджувалася міської владою і, наскільки я знаю, неконфліктна. Тому і було дивним те, що виник такий конфлікт. Щодо його вирішення, то, вважаю, що з будь-якої ситуації, з будь-якого конфлікту можна вийти гонорово і можна знайти компроміс. Однак для цього треба мати бажання сісти за стіл переговорів. Вважаю, що з самого початку у цій історії були неправильно розставлені акценти. Треба було провести громадські обговорення, тоді було б менше підводних течій та різного роду чуток, та й конфлікту не було б. А те, що сталося, – це примітивна демонстрація сили з боку влади. Дехто просто хоче показати, хто господар ситуації”

Тарас Гнатишин, депутат Коломийської міської ради, “Батьківщина”: “Ситуація дійсно неоднозначна, однак до нас, депутатів від фракції “Батьківщини”, жодного разу не підходив Василь Хмуляк та його колеги для роз’яснення своєї позиції. З іншого боку, перед голосуванням до нас прийшов Володимир Колесник і на зустрічі пояснив позицію міської влади. Це і збільшення кількості видів спорту, і збільшення кількості дітей, які займатимуться спортом, і збільшення фінансування цих шкіл. Нас його аргументи влаштували і переконали. З іншого табору ми почули тільки звинувачення та ультиматуми”

Оксана Яцяк, депутат Коломийської міської ради, “Народний контроль”: “Про Василя Хмуляка я чула тільки позитивні відгуки – і як про людину, і як про спортсмена. Дуже шкода, що влада такій людині потріпала багато нервів і звільнили людину, яка все своє життя віддала дітям і спорту. Це неприпустимо, таких людей потрібно поважати, а у нас таких людей зневажають, і це обурює. Прикро ще й те, що всі ці дії робить вихованець Василя Хмуляка…“.

Тамара Базюк, депутат Коломийської міської ради, РПЛ: “Сказати, що я обурена після звільнення заслуженого тренера Василя Хмуляка з посади директора ДЮСШ №1, – нічого не сказати. Також це викликало у мене здивування, адже, наскільки я знаю, пан Хмуляк перебуває на лікарняному, і як можна звинувачувати його в тому, що він не виконував своїх обов’язків під час лікування – я не розумію.

Такі люди, як Василь Хмуляк, все життя працювали для того, щоб заохотити дітей займатися спортом, все життя працювали на ентузіазмі і виховали не одне покоління спортсменів. І дуже сумно, що можновладці, керуючись своїми особистими амбіціями, розправляються з такими людьми. А пан Хмуляк має усі підстави звернутись до суду і, на мою думку, має усі шанси виграти судову тяганину. Ну й також варто зазначити, що не один раз влада запевняла, що Василя Хмуляка звільняти не збираються, що він лишається директором ДЮСШ. Це чудово показує, як працює наша влада і що її словам – гріш ціна”.