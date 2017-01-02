Це просто космос! Топ-10 світлин від NASA

Супермісяць, останні спалахи вмираючої зірки, чорні дірки та дивовижні образи Землі з космосу – це все можна побачити на сторінці NASA у Instagram.

Там вже більше 1800 унікальних зображень. Сторінку вподобали понад 18 мільйонів шанувальників, пише УП. Життя.

Якщо ви ще не прихильник космосу, то після цих світлин точно ним станете.

#10

Космічний телескоп Хаббл зафіксував барвисті останні хвилини “життя” зірки, яка подібна до нашого Сонця. Світило скидало свої зовнішні шари газу, які сформували барвистий кокон навколо його ядра. Цю світлину вподобали 513,672 користувачів.

Космічний телескоп Хаббл зафіксував барвисті останні хвилини “життя” зірки, яка подібна до нашого Сонця

#9

Полярне сяйво в атмосфері Юпітера, найбільшої планети в Сонячній системі. Знову ж приголомшливе світлове шоу астрономам допоміг зафіксувати космічний телескоп Хаббл. Це зображення вподобали 515,339 осіб.

Полярне сяйво в атмосфері Юпітера, найбільшої планети в Сонячній системі

#8

Світлина ймовірно одного з найбільших, коли-небудь виявлених, екстремальних пульсарів або обертової нейтронної зірки. Астрономи пояснюють, що джерело проявляє властивості сильно намагніченої нейтронної зірки або магнетари, але його період обертання в тисячі разів більше, ніж будь-якого пульсара, який вони до того спостерігали. Це вподобали 517,995 користувачів Instagram.

Ймовірно це один із найбільших, коли-небудь виявлених, екстремальних пульсарів або обертова нейтронна зірка

#7

Астронавт на борту Міжнародної космічної станції сфотографував захід над Південною Атлантикою. Це зображення не лише лишилося напам’ять космонавту, але й займає сподобалося 520,553 людям у 2016 році.

Астронавт на борту Міжнародної космічної станції сфотографував захід над Південною Атлантикою

#6

Хочете побувати на Міжнародній космічній станції? Ці кадри, які були зняті з використанням ширококутних об’єктивів для екстремального фокусування і глибини різкості, дадуть вам таку можливість. Це відео в Instagram NASA вподобали 541,418 осіб.

#5

Чорна діра з нагоди #ЧорноїП’ятниці публікується в Instagram NASA вже чотири роки поспіль. Минулого року 549,910 користувачів вподобали світлину такого місця в просторі, де сила тяжіння тягне так сильно, що навіть світло не може вийти.

Чорна діра з нагоди #ЧорноїП’ятниці публікується в Instagram NASA вже чотири роки поспіль

#4

Скупчення молодих зірок – віком від одного до двох мільйонів років – приблизно в 20 000 світлових років від Землі. Дані у видимому світлі з космічного телескопа Хаббла (зелений і синій) показують густі хмари, де утворюються зірки. Це зображення отримало 573,002 лайків.

Скупчення молодих зірок – віком від одного до двох мільйонів років – приблизно в 20 000 світлових років від Землі

#3

Супермісяць – це захоплююче видовище! 14 листопада повний місяць був особливо великим, оскільки з 1948 року він найближче наблизився до Землі. Такого ми не побачимо аж до 2034 року. Цілком природньо, що цю світлину вподобали 695,343 осіб.

Супермісяць – це захоплююче видовище!

#2

Ще одна світлина про Супермісяць. Ось так він виглядає з космосу, із борту Міжнародної космічної станції. Американський астронавт NASA Пеггі Уїтсон відправив це зображення колезі з Європейського космічного агентства Томасу Пескюту. Цей приголомшливий знімок вподобали 704,530 користувачів мережі.

Ось так Супермісяць виглядає з космосу, із борту Міжнародної космічної станції

#1

Це птах? Це літак? Ні, це теж Супермісяць! На світлині він піднімається позаду ракети “Союз” на стартовому майданчику космодрому Байконур у Казахстані напередодні старту екіпажу на Міжнародну космічній станцію. Ця фотографія №1 серед вподобань користувачів у 2016 році – 746,981 лайк.