Триває суд між мером Франківська та бійцем АТО

Триває суд між мером Франківська та бійцем АТО

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Сьогодні, 16 вересня, в Івано-Франківську відбувається судове засідання щодо позову атовців до міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Суддею є Людмила Мелещенко.

Міську раду в конфлікті представляє Андрій Устінський, захисник Руслана Марцінківа – Михайло Жиляк. На стороні ж АТОвців захисником виступає Володимир Бандура, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

На суд прийшло кілька десятків учасників АТО – зокрема, Василь Андріїв від “Спілки добровольців АТО Прикарпаття” та Тарас Кузь від “Обласної спілки учасників АТО”. Вони, як і майже всі у залі – на стороні позивача – атовців.

До суду надано заперечення на позовну заяву від Руслана Марцінківа, суд долучив його до справи. У свою чергу, Василь Андріїв попросив суд заслухати свідків Тараса Шпука, Олексія Кайду та Тетяну Соболик. Суд задовольнив це прохання.

Володимир Бандура нагадав присутнім, що Марцінків на прес-конференції, під запис назвав Андріїва представником мафії, який виконував замовлення Шевченка та рейдером. Представники Марцінківа та міської ради заперечили.

“Марцінків – не двірник і не бомж, і якщо він щось таке заявляє, то повинен мати докази. Тому хай надає ці докази, інакше він вчинить гріх”, – сказав Володимир Бандура, підкресливши, що за гріхи треба відповідати, як написано в Біблії.

“Чому він ховається за своїми захисниками? Нехай Марцінків прийде і скаже людям в очі, що вони рейдери!”, – висловився Андріїв.

Атовець зазначив, що є очільником ГО, яка вже півтора року проводить свою діяльність. Він додав, що веде діяльність публічно. Саме тому він вимагає, щоб Марцінків надав докази своїх слів.

“Андріїв не за себе бився а за бійців. У нас 300 членів. А тепер він не хоче сюди прийти. Андріїв жодного разу не просив за себе, а тільки за бійців”, – підкреслює про себе атовець.

Андрій Устінський на це відповів, що право особи – вирішувати, хоче вона представляти себе, чи звертатися до представника.
Суддя Людмила Мелещенко ухвалила відмовити Андріїву, оскільки Руслан Марцінків має право на те, щоб його інтереси представляла інша людина, і немає норми в законах, щоб примусити когось прийти на суд.

Нагадаємо, 22 липня 2016 року активісти кількох громадських організацій атовців подали на міського голову Івано-Франківська до суду. Адже 14 липня Марцінків звинуватив атовців у тому, що вони працюють на “будівельну мафію” і назвав Василя Андріїва рейдером.

Атовці та Василь Андріїв вимагають відшкодувати моральну шкоду, яку було завдано некоректними висловами мера. Кошти планують передати сім’ям загиблих воїнів АТО.

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