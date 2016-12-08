Три територіальні громади Коломийщини через тиждень обиратимуть місцеву владу

18 грудня відбудуться вибори у новосформованих об’єднаних територіальних громадах Прикарпаття.

На Коломийщині вибиратимуть голів ОТГ та депутатський корпус у трьох створених громадах – П’ядицькій, Матеєвецькій та Нижньовербізькій. І вже з нового року ці громади вступлять у нові міжбюджетні відносини з державою. Відкриються прямі канали для дотацій і субвенцій з держбюджету – освітніх, культурних, медичних, підуть кошти на розширення інфраструктури, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Зупинимося коротко на згаданих трьох громадах.

П’ЯДИКИ

П’ядицька громада довго й наполегливо доводила обласному Офісу реформ свою об’єднавчу спроможність. За словами війта Романа Сікорського, проводилися гарячі дискусії на предмет доцільності приєднання до коломийської громади, куди їх люб’язно запрошували керівники ратуші. Більшість мешканців висловилася проти. Врешті визначилися остаточно й отримали дозвіл на об’єднання в єдину громаду села Мала Кам’янка, Велика Кам’янка, Годи Добровідка, Турка й, власне, П’ядики, як територіальний центр. Тут і відбудуться вибори 18 грудня.

На очільника тергромади балотуються сільський голова П’ядиків Роман Сікорський, сільський голова Джуркова Павло Мігович, начальник відділу агропромислового розвитку Коломийської РДА Петро Гайдейчук і підприємець Олег Буда.

Трохи в підвішеному стані опинилася Ценява, сільський голова якої Богдан Томенчук переконує, що громада села надає перевагу майбутньому приєднанню до Підгайчиків, у крайньому разі – до Корнича (якщо б його визнали терцентром). Але час іще не настав.

Корницька громада, у свою чергу, шкодує за рішенням ОДА надати статус терцентру Матеївцям. Корницький війт Василь Гаврилюк продовжує запевняти, що Корнич – село потужніше від Матеївців. І вони докладуть усіх зусиль, аби стати об’єднавчим центром.

МАТЕЇВЦІ

Другий терцентр, у якому відбудуться вибори – село Матеївці. В одну громаду виявили бажання об’єднатися села Семаківці, Залуччя, Перерив, Кропивище, Замулинці, Тростянка, Дебеславці, Ганнів та самі Матеївці.

На очільника ОТГ балотуватимуться чотири претенденти: голова Семаківської сільради Іван Назарійчук, голова Матеївецької сільради і син голови ТВК Роман Шупяк, приватний підприємець Дмитро Харбіст та директор ТзОВ “Прут-Генетик” Петро Книшук.

Першим ділом після об’єднання тут планують провести ревізію всіх земельних ресурсів.

НИЖНІЙ ВЕРБІЖ

Це село водночас з П’ядиками та Матеївцями отримало статус територіального центру на сесії обласної ради. І також, як у П’ядиках, тут відбувалися внутрішні тертя й дебати – “з ким дружити”.

На сьогоднішній день громада визначилася: до нижньовербізького терцентру ввійдуть Верхній Вербіж, Великий Ключів, Мишин. (Ковалівка ще перебуває в пошуках пріоритетів).

За посаду сільського голови змагатимуться шість кандидатів: сільський голова Нижнього Вербіжа Ольга Олексюк, сільський голова Верхнього Вербіжа Віктор Андрійчук, сільський голова Великого Ключева Ярослав М’якущак, співвласник ТзОВ “Велес-Тревелс” Роман Височанський, безробітні Ярослав Сорич та Іван Явдошняк.

Іван ДЖИНДЖУРА