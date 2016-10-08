Три ночі поспіль в Україні можна буде спостерігати метеоритний дощ

Мешканці північної півкулі нашої планети зможуть спостерігати перший жовтневий метеоритний дощ вночі 8, 9 і 10 жовтня.

За умови ясної погоди у вечірні години з 8 по 10 жовтня можна помітити “падаючі зірки” – метеори Драконід, що розлітаються по небу на всі боки від області, де знаходиться “голова” небесного Дракона, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Драконіди – одні з найбільш непередбачуваних метеорних потоків.

О першій годині іноді можна нарахувати від 5 до 15 метеорів.

Щоб підвищити шанси побачити метеор, дивитися потрібно не в точку радіанта, а на 60 градусів у бік, тобто на північний захід або північ, в напрямку Ковша Великої Ведмедиці і сузір’їв Гончих Псів, Рисі та Жирафа. Якщо траєкторія метеора проходить через Голову Дракона, значить, це майже напевно метеор з потоку Драконіди.

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Драконіди – щорічне астрономічне явище. Це частинки комети 21Р / Джакобини-Ціннера. Потрапляючи в атмосферу Землі ці частинки на висоті 75 – 100 км спалахують метеором або “падаючою зіркою”.

Коли комета наближається до Сонця і її хвіст виявляється поблизу нашої планети, на Землі можна спостерігати інтенсивні зоряні дощі.