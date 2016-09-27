Три автошколи у Коломиї та дві в районі отримали акредитацію на навчання майбутніх водіїв

Три автошколи у Коломиї та дві в районі отримали акредитацію на навчання...

На сайті Головного сервісного центру МВС з’явився розділ “Автошколи”, де можна знайти повний перелік акредитованих навчальних закладів, які мають право навчати майбутніх водіїв.

На Коломийщині відповідну акредитацію мають: Коломийська автошкола ТСОУ, Приватне підприємство “Престиж Авто”, Коломийська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Коломийської міської ради, Коршівський професійний аграрний ліцей та Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій, пише Дзеркало Коломиї.

Загалом в Україні функціонує 1641 акредитована Автошкола.

На Івано-Франківщині акредитацію на підготовку водіїв мають 49 підприємств та навчальних закладів.

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