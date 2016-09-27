Три автошколи у Коломиї та дві в районі отримали акредитацію на навчання...

Три автошколи у Коломиї та дві в районі отримали акредитацію на навчання майбутніх водіїв

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На сайті Головного сервісного центру МВС з’явився розділ “Автошколи”, де можна знайти повний перелік акредитованих навчальних закладів, які мають право навчати майбутніх водіїв.

На Коломийщині відповідну акредитацію мають: Коломийська автошкола ТСОУ,  Приватне підприємство “Престиж Авто”, Коломийська ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Коломийської міської ради, Коршівський професійний аграрний ліцей та  Отинійський професійний ліцей енергетичних технологій, пише Дзеркало Коломиї.

Загалом в Україні функціонує 1641 акредитована Автошкола.

На Івано-Франківщині акредитацію на підготовку водіїв мають 49 підприємств та навчальних закладів.

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