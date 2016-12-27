Третій день на Прикарпатті розшукують 15-річну дівчинку з Надвірнянщини

Про це в соцмережі повідомила начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області підполковник поліції Алла Бойчук, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Відділом ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області встановлюється місцезнаходження неповнолітньої Стеценко Ольги Василівни, 05.07.2001 р.н.,

Дівчинка уродженка та мешканка села Молодьків Надвірнянського району.

24 грудня близько 10.00 год. виїхала з міста Надвірна до Івано-Франківська і на цей час її місце знаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-16 років; зріст 155-160 см.; середньої тілобудови; волосся пряме, русяве, коротке; обличчя подовгувасте, брови прямі густі, очі темні.

Була одягнута: куртка довга фіолетового кольору, штани рожевого кольору.

При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місця знаходження неповнолітньої Стеценко О. В. у поліції просять негайно інформувати сектор ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами:

(0342) 79-03-23, (096)-956-42-37, (096)-327-70-24.