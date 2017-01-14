Тренер дитячої команди з Коломиї зібрав гроші для поїздки підопічних на фінальну частину Кубку України з футзалу

Тренер дитячої футзальної команди “Прикарпаття” з Коломиї Олександр Дем’янчук зібрав кошти, щоб відвезти своїх підопічних на фінальний турнір Кубку України з футзалу серед команд 2004/05 років народження.
Як повідомлялося, Олександр Дем’янчук оголосив про продаж автографа Жузепа Гвардіоли, щоб повезти команду на змагання.
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Проте Олександрові Дем’янчуку вдалося зібрати необхідні кошти не продаючи автограф. Протягом трьох днів на рахунок тренера небайдужі українці перерахували 17 456 грн.
Про це тренер повідомив у Фейсбук, інформує “Дзеркало Коломиї“.
“Дорогі друзі, щиро дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для участі Коломийське “Прикарпаття” у фінальній частині Кубку України з футзалу серед команд 2004/05 р. н., що відбудеться у м. Вінниця з 24 по 27 січня.
Завдяки Вашим зусиллям за три дні вдалося зібрати 17 456 грн, що дозволить повністю профінансувати транспортні витрати, проживання та харчування юних спортсменів!
Друзі, ми цінуємо вклад кожного у цю благородну справу!!! Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим постом або мені в приват ваші адреси, щоб ми могли надіслати Вам календарики на 2017 рік з фото нашої команди від мережі друку Паперівка.
Також особливу подяку хочеться висловити відомому українському футболісту Роман Зозуля та Благодійному Фонду Покуття. Завдяки Вашим старанням наші діти не лише поїдуть на фінал Кубку України, а й будуть відповідно екіпіровані!
Також висловлюємо щиру подяку журналістам місцевих та всеукраїнських ЗМІ, які привернули увагу громадськості до наших проблем та цим самим внесли значний вклад в організацію поїздки”, – написав тренер.