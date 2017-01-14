Тренер дитячої команди з Коломиї зібрав гроші для поїздки підопічних на фінальну частину Кубку України з футзалу

Тренер дитячої команди з Коломиї зібрав гроші для поїздки підопічних на фінальну...

Тренер дитячої футзальної команди “Прикарпаття” з Коломиї Олександр Дем’янчук зібрав кошти, щоб відвезти своїх підопічних на фінальний турнір Кубку України з футзалу серед команд 2004/05 років народження.

Як повідомлялося, Олександр Дем’янчук оголосив про продаж автографа Жузепа Гвардіоли, щоб повезти команду на змагання.

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