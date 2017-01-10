Тренер дитячої команди з Коломиї Олександр Дем’янчук продає автограф Гвардіоли, щоб повезти команду на фінал Кубку України

Тренер дитячої футбольної команди “Прикарпаття”, яка займається у Коломиї, Олександр Дем’янчук продає автограф Жузепа Гвардіоли, щоб повезти команду на змагання.

Дитяча футзальна команда готується до участі у фінальній частині Кубку України, що пройде з 24 по 27 січня у Вінниці.

Та, на жаль, своїми силами команда не може дозволити cобі оплатити дорогу, проживання та харчування юних спортсменів, інформує “Фіртка”.

Тому Олександр Дем’янчук закликає небайдужих придбати автограф Жузепа Гвардіоли, колишнього каталонського та іспанського футболіста, нині футбольного тренера, і тим самим допомогти “Прикарпаттю” поїхати на фінал Кубку України з футзалу.

Жузеп Гвардіола – відомий гравець “Барселони”. Також відомий як Пеп Гвардіола. У 2013 році Гвардіола офіційно очолив мюнхенську “Баварію”.

“В лютому 2015 року я працював у якості журналіста на матчі 1/8 ЛЧ Шахтар-Баварія. Після матчу підійшов до тогочасного тренера мюнхенців Хосепа Гвардйоли та попросив у нього автограв. Незважаючи на те, що під час прес-конференції я задав досить гостре запитання, відомий коуч не відмовив у проханні.