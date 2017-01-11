Тренер дитячої команди з Коломиї: “Не очікував, що продаж автографа Гвардіоли викличе такий резонанс”

Як повідомляли, вчора тренер дитячої футбольної команди “Прикарпаття” Олександр Дем’янчук оголосив про продаж автографа Жузепа Гвардіоли, щоб повезти команду на змагання.

Дитяча футзальна команда готується до участі у фінальній частині Кубку України, що пройде з 24 по 27 січня у Вінниці. Та, на жаль, своїми силами команда не може дозволити cобі оплатити дорогу, проживання та харчування юних спортсменів.

Тому Олександр Дем’янчук закликав небайдужих придбати автограф Жузепа Гвардіоли, колишнього каталонського та іспанського футболіста, нині футбольного тренера, і тим самим допомогти “Прикарпаттю” поїхати на фінал Кубку України з футзалу.

Жузеп Гвардіола – відомий гравець “Барселони”. Також відомий як Пеп Гвардіола. У 2013 році Гвардіола офіційно очолив мюнхенську “Баварію”.

Щоб команда змогла поїхати на змагання, необхідно було 15 тисяч гривень.

“Незважаючи на те, що “Прикарпаття” входить до 12-ки кращих дитячо-юнацьких футзальних команд України жодної підтримки з боку місцевої влади команда не отримує. Діти, а точніше їхні батьки, змушені самі вирішувати питання пов’язані з фінансуванням виступів в Кубку та Чемпіонаті України з футзалу. Зусиль Федерації футболу міста Коломия та небагатьох підприємців, які бодай якось допомагають розвитку спорту в місті також недостатньо, – писав вчора Олександр Дем’янчук. – Для мене автограф Хосепа Гвардйоли – це дуже велика цінність. Але діти, які тренуються у складі коломийського “Прикарпаття” важливіше. Будь ласка, здійсніть їхню мрію – домопожіть дітям поїхати на, можливо, головні змагання у їхньому житті”.

Міжнародний благодійний фонд “Покуття” зголосився оплатити всі витрати, пов’язані з дорогою, проживанням та харчуванням дітей під час змагань. А це 15 тисяч гривень.

Ще 8 319 грн. перерахували коломияни та небайдужі з інших міст.

Що цікаво, на отримання автографа ніхто не претендує. Люди надсилають кошти просто, щоб допомогти дитячій команді.

“Відверто кажучи, оголосивши вчора у Фейсбуці про продаж автографа Жузепа Гвардіоли, не очікував, що це матиме такий резонанс, – розповів у коментарі “Дзеркалу Коломиї” Олександр Дем’янчук. – Ось уже другий день йде збір коштів, знайомі та незнайомі люди намагаються допомогти, хто чим може. Небайдужі переказували від 29 до 3200 гривень. Також дуже приємно, що багато людей репостять та коментують. Це означає, що людям не байдуже. Намагаються допомогти також колеги-журналісти, яким за це велике спасибі.

Не залишилися осторонь і меценати з Коломиї, яку представляє наша команда. Благодійний фонд “Покуття” сам виступив з ініціативою допомогти нашій команді, повністю оплативши всі витрати пов’язані дорогою, проживанням та харчуванням дітей.

Це дасть змогу використати вже зібрані кошти на придбання зимових курток для гравців команди, щоб наші діти поїхали на змагання та мали там солідний зовнішній вигляд”.

Дитяча команда “Прикарпаття” зараз посилено готується до фіналу, щоб привезти до Коломиї високий результат.

“Ми проводимо дворазові тренування, а на наступний четвер запланували ряд спарингів з командами Долини та Івано-Франківська. Хочемо підійти до Кубкових ігор на піку форми, щоб достойно виступити та поборотися за призові місця. Але головне, щоб діти були здорові і змогли проявити свої кращі якості і тоді все буде добре!”, – наголошує тренер команди.

Щоб допомогти дитячій команді “Прикарпаття”, можна перерахувати гроші на картку Приватбанку: 5167 9823 0039 8812